«УГМК-Застройщик» приступил к возведению клубного дома «На Хохрякова» в Екатеринбурге

11.54 Четверг, 28 июля 2022
Общество
Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»
В Екатеринбурге на стройплощадке клубного дома «На Хохрякова» стартовали монолитные работы – началась заливка фундаментной плиты. Разрешение на строительство девелопер «УГМК-Застройщик» получил в ноябре 2021 года. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2024 года.

Клубный дом «На Хохрякова» создается в строгом соответствии со всеми стандартами «УГМК-Застройщика». Он возводится в премиальной локации, ведь улица Хохрякова расположена в историческом центре Екатеринбурга. В шаговой доступности для резидентов все богатство социальной, деловой и развлекательной инфраструктуры центра: гимназия № 5 (входит в ТОП-10 лучших в уральской столице), офисные здания, частные клиники, рестораны и кафе с разными концепциями, салоны красоты, ТРЦ «Гринвич», Datsyuk Arena, спорткомплекс «Юность», парк «Зеленая Роща», городской дендрарий и так далее. Также у локации очень удобная транспортная развязка. Отсюда можно быстро добраться до любой части города на автомобиле или городским транспортом, включая метро (станция метро «Геологическая» в пяти минутах ходьбы от клубного дома).


Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


Премиальный статус проекта «На Хохрякова» подчеркнут в каждой детали. У него современная архитектурная концепция, в которой удачно сочетаются клинкерные фасады, панорамное остекление и теплая архитектурная подсветка. Секции невысокой этажности (3-13 этажей) рассчитаны всего на 123 квартиры, что гарантирует приватность и комфорт проживания. Резидентам доступны разные варианты по площади квартир и количеству комнат; они отличаются продуманными до мелочей эргономичными планировочными решениями. Высокие потолки от трех метров, увеличенные дверные проемы и теплые лоджии с видом на центр города – все это позволяет каждому резиденту воплотить в своей квартире собственный дизайн-проект и жизненный сценарий.

На этапе строительства «УГМК-Застройщик» предлагает возможность бесплатной перепланировки квартиры согласно пожеланиям будущих жильцов.

Как и все объекты «УГМК-Застройщик», клубный дом «На Хохрякова» будет возводиться из монолита и экологически чистого полнотелого кирпича, а в квартирах девелопер использует высокотехнологичные и надежные инженерные системы. Среди них панорамные оконные конструкции с упрочненным каркасом и стеклопакетами, обеспечивающими отличную тепло- и шумоизоляцию, естественное освещение и защиту от избыточного ультрафиолета; приточно-вытяжная вентиляция, система очистки воды до уровня питьевой, травмобезопасные бесшумные радиаторы, система домофонии с интуитивным управлением и функцией переадресации звонка на смартфон.

Холлы первых этажей будут выполнены по авторскому дизайн-проекту, а их пространство по уровню роскоши и уюта не уступит пятизведочному отелю. Здесь заранее учтены любые потребности резидента: появится зона ресепшн с лобби, мягкая зона отдыха с мягкой мебелью, выполненной на заказ, бесшумные лифты с индивидуальным дизайном, просторные комнаты со специальным оборудованием для хранения велосипедов, колясок и спортивного инвентаря, санузлы, душ для домашних питомцев.

Вместе с тем, клубный дом – это свое, закрытое от посторонних место для отдыха, а также встреч с соседями, друзьями и близкими. Поэтому проект «На Хохрякова» получит уникальную и просторную лаунж-террасу на крыше с панорамным видом на центр Екатеринбурга, а также цветущий почти круглый год двор-сад без машин с благоустроенными беседками и детской площадкой из натурального дерева, workout-зоной и бесплатным Wi-Fi. Свои автомобили резиденты смогут оставлять в теплом двухуровневом подземном паркинге, въезд в который будет организован с улицы Хохрякова.


Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


В экосистему проекта войдут реконструированные застройщиком объекты культурного наследия – памятники архитектуры конца XIX-начала XX века «Дом Башуровой» и «Дом Медведева». В настоящее время девелопер активно работает над концепцией их наполнения.

За безопасностью, порядком и чистотой на территории клубного дома будет круглосуточно следить управляющая компания «УГМК-Застройщик», в структуре которой есть консьерж-служба для помощи резидентам в решении разных бытовых вопросов. Оперативную связь с сотрудниками УК обеспечит специальное мобильное приложение резидента.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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