Возобновляются прямые рейсы Екатеринбург – Калуга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Возобновляются прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Калугу. Полеты будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн».Рейсы с 3 августа будут выполняться на самолетах CRJ-200 два раза в неделю – по средам и субботам. Вылет из Екатеринбурга – в 14.50, прибытие в Калугу – в 15.30. Обратный рейс – в 16.10, прилет в Кольцово – в 20.50.Добавим, что ранее прямые рейсы Екатеринбург – Калуга выполнялись до декабря прошлого года.