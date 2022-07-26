На Широкой Речке в Екатеринбурге перекроют улицу Удельную
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Удельной в районе расположения водопропускной трубы через реку Патрушиху.
Перекрытие связано с проведением работ по прокладке газопровода в Верх-Исетском районе. Ограничения будут действовать с 15 по 19 августа.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с проведением работ по прокладке газопровода в Верх-Исетском районе. Ограничения будут действовать с 15 по 19 августа.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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