На Широкой Речке в Екатеринбурге перекроют улицу Удельную

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Удельной в районе расположения водопропускной трубы через реку Патрушиху.Перекрытие связано с проведением работ по прокладке газопровода в Верх-Исетском районе. Ограничения будут действовать с 15 по 19 августа.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.