Шигирский идол и екатеринбургская Белая башня нанесены на карту «Живого наследия»
Общество
Фото Антона Каптелова
Российская интернет-платформа «Живое наследие» уже несколько лет заполняет карту, на которой отмечают достопримечательности федерального значения. Свердловская область представлена на ней 37-ю наименованиями, большинство из которых – природные и архитектурные объекты, а также персоны, чья биография тесно связана с Екатеринбургом или Свердловской областью.
Среди природных объектов, нанесённых на карту «Живого наследия» — так называемый Исетский каньон возле Каменска-Уральского, Каменные палатки на Шарташе, Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин (известный под названием «Уральский Марс») и уральские самоцветы. Среди архитектурных — Храм-на-Крови, Невьянская башня, Шуховская градирня в Североуральске, Белая башня и весь рабочий городок на Уралмаше. Среди персон, связанных с историей Свердловской области — горнозаводчик Акинфий Демидов, президент Борис Ельцин, космонавт Виталий Севастьянов и даже царь Николай II, окончивший свои дни в Екатеринбурге.
Особо интересный раздел в списке «Живого наследия» — «Образы». Там собраны «бренды места», вымышленные персонажи или целые легенды, прославляющие тот или иной край страны. Свердловская область богата и на образы тоже. «Живое наследие» отмечает «Малахитовую шкатулку», сборник сказов о мифических существах, будто бы населяющих Урал, богатырь Денежкин из легенды о том, откуда на Урале столько полезных ископаемых, идол Йипыг Ойка («Старик Филин» из Североуральска) и, наконец, Шигирский идол, который считается самым древним на Земле скульптурным изображением из дерева. Идол входит, также, в список «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России», который тоже составляет «Живое наследие».
Среди природных объектов, нанесённых на карту «Живого наследия» — так называемый Исетский каньон возле Каменска-Уральского, Каменные палатки на Шарташе, Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин (известный под названием «Уральский Марс») и уральские самоцветы. Среди архитектурных — Храм-на-Крови, Невьянская башня, Шуховская градирня в Североуральске, Белая башня и весь рабочий городок на Уралмаше. Среди персон, связанных с историей Свердловской области — горнозаводчик Акинфий Демидов, президент Борис Ельцин, космонавт Виталий Севастьянов и даже царь Николай II, окончивший свои дни в Екатеринбурге.
Особо интересный раздел в списке «Живого наследия» — «Образы». Там собраны «бренды места», вымышленные персонажи или целые легенды, прославляющие тот или иной край страны. Свердловская область богата и на образы тоже. «Живое наследие» отмечает «Малахитовую шкатулку», сборник сказов о мифических существах, будто бы населяющих Урал, богатырь Денежкин из легенды о том, откуда на Урале столько полезных ископаемых, идол Йипыг Ойка («Старик Филин» из Североуральска) и, наконец, Шигирский идол, который считается самым древним на Земле скульптурным изображением из дерева. Идол входит, также, в список «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России», который тоже составляет «Живое наследие».
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