В список самых грязных городов России вновь попал Нижний Тагил

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Фонд поддержки и развития природоохранных проектов «Наш фонд» обнародовал два списка, в одном из которых перечислено 10 самых чистых российских городов, а в другом — 10 наиболее неблагоприятных в экологическом смысле. Нижний Тагил оказался в одном из этих списков.Для жителей Нижнего Тагила не привыкать видеть родной город в перечне «грязнуль». Свердловский город регулярно попадает в подобные списки, какие бы организации и в какие годы бы их ни составляли. «Почётное» звание самого грязного в Свердловской области он получал в 2018-м году. В 2013-м и в 2017-м назывался среди самых грязных российских городов. В 2021-м году был отмечен за самый грязный воздух в России. Перечислять эти анти-достижения можно долго. В свежем списке от «Нашего фонда» Нижний Тагил хотя бы не занял лидирующее место. Но ведь и 9-ая позиция никого не может порадовать.Возглавляют позорный перечень другие уральские города — Магнитогорск и Челябинск. А вот в перечне самых чистых российских городов нет ни одного населённого пункта не только Свердловской области, но и Урала. И это тем более обидно, учитывая обилие лесов на Урале и вообще природных территорий. Но предприятий на Урале даже в постсоветский период так много и они так сильно «дымят», что никакие природные факторы не способны это перекрыть.При составлении списка грязных и чистых городов России специалистами «Нашего фонда» учитывались наличие в населённом пункте вредных производств, количество химических примесей в воздухе, сообщения о загрязнении водоёмов и другие факторы.