В Екатеринбурге открывается новое семейное отделение клиники «УГМК-Здоровье»



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в начале июля открывается новое семейное отделение крупнейшей на Урале частной клиники «УГМК-Здоровье». В филиале в жилом комплексе «Изумрудный бор» будут принимать детей и взрослых.В клинике собраны все основные специалисты: терапевты, педиатры, неврологи, гастроэнтерологи, ЛОР-врачи, кардиологи, гинекологи, хирурги, офтальмологи, дерматологи. Также вести прием будут косметолог и остеопат.Как отмечают в пресс-службе «УГМК-Здоровье», это первое отделение клиники на северной границе Екатеринбурга. Жители Уралмаша и семьи из Верхней Пышме многократно обращались с просьбой открыть «поликлинику у дома». Филиал проектировали с учетом их интересов. Расположение на проспекте Космонавтов вблизи выезда из Екатеринбурга позволит жителям не тратить время на дорогу до центра и буквально «по пути» посетить врача или перед работой сдать анализы.Помимо врачебных приемов в филиале есть и современный диагностический блок: кабинет УЗИ с аппаратами экспертного класса, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии.Кроме того, в поликлинике представлено еще одно направление – гипокситерапия. Это методика восстановительного лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей (таких как бронхиты, астматический кашель, изнуряющие простуды), тренировка сердечно-сосудистой и иммунной систем. Для удобства жителей здесь же расположен процедурный кабинет, где можно сдать все основные анализы и кабинет вакцинопрофилактики.