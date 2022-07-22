В Екатеринбурге открывается новое семейное отделение клиники «УГМК-Здоровье»
Получать современную медицинскую помощь смогут не только екатеринбуржцы, но и жители Верхней Пышмы
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Екатеринбурге в начале июля открывается новое семейное отделение крупнейшей на Урале частной клиники «УГМК-Здоровье». В филиале в жилом комплексе «Изумрудный бор» будут принимать детей и взрослых.
В клинике собраны все основные специалисты: терапевты, педиатры, неврологи, гастроэнтерологи, ЛОР-врачи, кардиологи, гинекологи, хирурги, офтальмологи, дерматологи. Также вести прием будут косметолог и остеопат.
Как отмечают в пресс-службе «УГМК-Здоровье», это первое отделение клиники на северной границе Екатеринбурга. Жители Уралмаша и семьи из Верхней Пышме многократно обращались с просьбой открыть «поликлинику у дома». Филиал проектировали с учетом их интересов. Расположение на проспекте Космонавтов вблизи выезда из Екатеринбурга позволит жителям не тратить время на дорогу до центра и буквально «по пути» посетить врача или перед работой сдать анализы.
Помимо врачебных приемов в филиале есть и современный диагностический блок: кабинет УЗИ с аппаратами экспертного класса, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии.
Кроме того, в поликлинике представлено еще одно направление – гипокситерапия. Это методика восстановительного лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей (таких как бронхиты, астматический кашель, изнуряющие простуды), тренировка сердечно-сосудистой и иммунной систем. Для удобства жителей здесь же расположен процедурный кабинет, где можно сдать все основные анализы и кабинет вакцинопрофилактики.
В клинике собраны все основные специалисты: терапевты, педиатры, неврологи, гастроэнтерологи, ЛОР-врачи, кардиологи, гинекологи, хирурги, офтальмологи, дерматологи. Также вести прием будут косметолог и остеопат.
Как отмечают в пресс-службе «УГМК-Здоровье», это первое отделение клиники на северной границе Екатеринбурга. Жители Уралмаша и семьи из Верхней Пышме многократно обращались с просьбой открыть «поликлинику у дома». Филиал проектировали с учетом их интересов. Расположение на проспекте Космонавтов вблизи выезда из Екатеринбурга позволит жителям не тратить время на дорогу до центра и буквально «по пути» посетить врача или перед работой сдать анализы.
Помимо врачебных приемов в филиале есть и современный диагностический блок: кабинет УЗИ с аппаратами экспертного класса, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии.
Кроме того, в поликлинике представлено еще одно направление – гипокситерапия. Это методика восстановительного лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей (таких как бронхиты, астматический кашель, изнуряющие простуды), тренировка сердечно-сосудистой и иммунной систем. Для удобства жителей здесь же расположен процедурный кабинет, где можно сдать все основные анализы и кабинет вакцинопрофилактики.
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