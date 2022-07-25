Свердловчане сожгут партию опасных хризантем из Нидерландов

17.04 Среда, 27 июля 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области будет уничтожена прибывшая из Нидерландов партия цветов, заселенных опасным вредителем.

Сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора при фитосанитарном контроле продукции растениеводства на границе выявили партию поступивших из Нидерландов хризантем, зараженную одним из наиболее опасных карантинных вредителей цветов, декоративных растений и овощей – западным цветочным (калифорнийским) трипсом (Frankliniella occidentalis).

Информация об обнаружении карантинного вредителя была направлена в областное управление Россельхознадзора.

Согласно правилам фитосанитарной безопасности ввоз в Россию заселенной вредителями продукции запрещен. Поэтому всю партию хризантем (60 штук) из Нидерландов придется уничтожить (обычно такие растения сжигают).

Как сообщалось ранее, агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора составили список выявленных за первую половину 2022 года карантинных вредителей.

При исследованиях поступающей в регион и уходящей из него продукции растениеводства обнаружено 14 видов карантинных вредных организмов в 112 случаях. Frankliniella occidentalis в этом списке занял девятое место (пять случаев обнаружения).

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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