На выкуп домов ради расширения улицы Татищева в Екатеринбурге выделено 100 млн рублей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Из областного бюджета Екатеринбург получил 100 миллионов рублей на выкуп домов ради расширения улицы Татищева. Там планируют сделать по три полосы в оба направления.
Как заявил журналистам мэр Алексей Орлов, на выделенные деньги власти выкупят жилье у горожан, чьи дома снесут ради расширения улицы Татищева. Сейчас ведутся переговоры по выкупу жилья, а также по рынку, расположенному на пересечении с улицей Заводской.
О планах по расширению улица Татищева стало известно еще в январе этого года. Замглавы Екатеринбурга по архитектуре и градостроительству Рустам Галямов тогда говорил, что только на выкуп домов на ВИЗе планируется потратить около 500 миллионов рублей.
Как заявил журналистам мэр Алексей Орлов, на выделенные деньги власти выкупят жилье у горожан, чьи дома снесут ради расширения улицы Татищева. Сейчас ведутся переговоры по выкупу жилья, а также по рынку, расположенному на пересечении с улицей Заводской.
– Сегодня мы посмотрели, это отчасти стихийный рынок, и там самострои, поэтому придется уходить в судебные разбирательства, – сообщает мэр.
О планах по расширению улица Татищева стало известно еще в январе этого года. Замглавы Екатеринбурга по архитектуре и градостроительству Рустам Галямов тогда говорил, что только на выкуп домов на ВИЗе планируется потратить около 500 миллионов рублей.
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