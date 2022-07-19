На выкуп домов ради расширения улицы Татищева в Екатеринбурге выделено 100 млн рублей

– Сегодня мы посмотрели, это отчасти стихийный рынок, и там самострои, поэтому придется уходить в судебные разбирательства, – сообщает мэр.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости