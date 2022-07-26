В Екатеринбурге закроют движение на подъезде к Компрессорному и на улице Новгородцевой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на подъезде к Компрессорному микрорайону и на улице Новгородцевой.В связи с реконструкцией участка ЕКАД движение транспорта на подъезде к микрорайону Компрессорному со стороны дублера Сибирского тракта будут закрывать ежедневно с 23:00 до 05:30 с 1 сентября по 1 октября.Также ночью 19 августа будет перекрыта улица Новгородцевой из-за проведения ремонтных работ на Егоршинском подходе вблизи дома № 43а в период с 03:00 до 03:15 и с 04:00 до 04:15.