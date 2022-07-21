В Ельцин Центре выбрали лучшие театральные пьесы о 90-х

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закончился очередной конкурс театральных пьес о постсоветском периоде «Зачем я это помню?». В этом году жюри рассматривало 76 пьес-претендетов и выбрало из них 4.Возрастной диапазон авторов пьес был очень широк: самому молодому драматургу — 18, самому зрелому далеко за 60. В плане географии на конкурсе была представлена вся Россия от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Были и «пьесы-иностранки» из Израиля, Германии, Казахстана, Белоруссии, Португалии и Украины. В итоге решено было отметить 4 драматургических произведения, а не 3: одно из мест разделят два участника.Официальное объявление победителей и их награждение пройдёт в Ельцин Центре в августе на праздничной церемонии. Помимо звания победителя конкурса драматурги получат и денежные призы. По 10 тысяч рублей получат Маргарита Кадацкая (за пьесу «Expertum Patronum») и Евгений Больдт (пьеса «Молчи»), 30 тысяч рублей вручат Виктории Костюкевич за пьесу «Текст для театра: труд по снятию интеллектуальной порчи», а главный приз в 50 тысяч рублей получит Светлана Баженова за пьесу «Слушай, пухлая, план такой...».