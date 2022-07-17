В предпоследний день июля уральская КУБА устроит фестиваль на ВИЗовском пруду
Общество
Фото: сайт компании SUP TOUR EKB / supbereg.ru
На пляже «CUBA BEACH», который на самом деле находится не на Кубе, а в Екатеринбурге, на берегу Верх-Исетского пруда, проститься со вторым месяцем лета решили фестивалем на воде. С 10 часов утра до 11 вечера здесь будет звучать музыка, проходить развлекательные игры и спортивные состязания.
Самым ярким и запоминающимся мероприятием фестиваля обещает стать заплыв на так называемых сап-бордах (это как доски для сёрфинга, только больше, а потому и кататься на них проще). Фишка в том, что заплыв объединят с карнавалом. То есть, в этот день можно будет увидеть пиратов, ведьм, суперменов и прочих сказочных и киношных персонажей, которые станут рассекать волны на SUP-досках.
Некоторые из заплывщиков в костюмах примут участие в соревнованиях. Они должны будут продемонстрировать умение разворачиваться на воде на досках и набирать максимальную скорость. Победитель соревнований получит не самый большой, но всё же денежный приз. Интересно, что одновременно с фестивалем на воде в Екатеринбурге такие же мероприятия планируются в других городах России — в Новосибирске, Нижнем Новгороде, на Сахалине, в Санкт-Петербурге и Москве.
Самым ярким и запоминающимся мероприятием фестиваля обещает стать заплыв на так называемых сап-бордах (это как доски для сёрфинга, только больше, а потому и кататься на них проще). Фишка в том, что заплыв объединят с карнавалом. То есть, в этот день можно будет увидеть пиратов, ведьм, суперменов и прочих сказочных и киношных персонажей, которые станут рассекать волны на SUP-досках.
Некоторые из заплывщиков в костюмах примут участие в соревнованиях. Они должны будут продемонстрировать умение разворачиваться на воде на досках и набирать максимальную скорость. Победитель соревнований получит не самый большой, но всё же денежный приз. Интересно, что одновременно с фестивалем на воде в Екатеринбурге такие же мероприятия планируются в других городах России — в Новосибирске, Нижнем Новгороде, на Сахалине, в Санкт-Петербурге и Москве.
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