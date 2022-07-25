Предупреждение о ливнях и граде продлено в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на 27 июля. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, ночью 27 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и крупный град. Порывы ветра могут достигать до 25 м\сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, ночью 27 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и крупный град. Порывы ветра могут достигать до 25 м\сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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