Предупреждение о ливнях и граде продлено в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на 27 июля. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, ночью 27 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и крупный град. Порывы ветра могут достигать до 25 м\сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.