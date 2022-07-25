Свердловская область генерирует больше всего мусора среди уральских регионов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Полпредство УрФО подсчитало, какой из уральских регионов больше всех генерирует твердые коммунальные отходы. Речь идет только о бытовом мусоре, в который не входят строительные и промышленные отходы. Оказалось, что больше всего мусора образовано в Свердловской области.За 2021 год в Свердловской области, по данным Росприроднадзора, образовано 1 459,5 тыс. тонн отходов. На втором месте оказалась Челябинская область (920,3 тыс. тонн), на третьем – ХМАО-Югра (470,7 тыс. тонн), на четвертом – Тюменская область (466,1 тыс. тонн), на пятом – Ямало-Ненецкий автономный округ (202,1 тыс. тонн). А меньше всех мусор генерирует Курганская область – 166,5 тыс. тонн.Полномочный представитель президента УрФО Владимир Якушев заявил, что все шесть регионов УрФО по итогам прошлого года достигли поставленных целей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов.