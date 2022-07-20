В Екатеринбурге на полмесяца перекроют улицу Омскую
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Омской. Речь идет об участке от дома №45 на улице Июльской до Паркового переулка.
Перекрытие связано с модернизацией теплосетей на улице Омской. Ограничения будут действовать с 30 августа по 15 сентября.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с модернизацией теплосетей на улице Омской. Ограничения будут действовать с 30 августа по 15 сентября.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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