Отель HYATT PLACE у стадиона «Екатеринбург Арена» празднует свой первый день рождения



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Первому в России отелю популярного бренда Hyatt Place, расположенного у стадиона «Екатеринбург Арена», исполняется один год.За год новый 4-звездочный отель в центре Екатеринбурга встретил уже 38 тысяч гостей, принял на своих площадках 328 мероприятий, а также получил звания «Открытие года» и «Лучший отель для самостоятельных путешественников 4*-5*» премии Уральская звезда. Отель в сервисе «Яндекс. Карты» сейчас имеет оценку 5.0 из 5 возможных.Успешные показатели работы Hyatt Place Ekaterinburg стали возможными благодаря опыту его команды, которая работает на рынке уральской столицы более 10 лет. Также отель предоставляет уникальные возможности:- 146 стильных номеров с отдельными зонами для комфортной работы и крепкого сна, а также уютной зоной отдыха с диваном Cozy Corner и мини-холодильником. Гости могут наслаждаться панорамным видом на Екатеринбург, а в номерах категории «Люкс с балконом» – делать это с собственной террасы.- Event-пространства, площадью от 32 кв.м до 84 кв.м на отдельном этаже с доступом на открытые террасы.- Zoom Bar & Restaurant предлагает популярные блюда интернациональной кухни с использованием местных свежих продуктов. Zoom – это органичное пространство в стиле «urban jungle», где энергия городской среды дополнена оттенками природы.- The Market в лобби отеля, где можно взять перекус с собой в практичной упаковке. Все — от снеков до салатов, а также свежая выпечка и десерты доступны круглосуточно.- Спортбар 5:0. Вдохновленный соседством со стадионом «Екатеринбург Арена» и эстетикой советского спорта, «главный спортивный бар города» предлагает богатое разнообразие закусок к пиву и основных блюд – все для того, чтобы просмотр трансляций в больших и маленьких компаниях приносил максимум удовольствий.- Бесплатный завтрак в формате «шведский стол», включенный в стоимость проживания.- Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и в номерах.- Фитнес-центр с круглосуточным тренажерным залом, финской и инфракрасной сауной, а также пространствами для уходовых процедур.Hyatt Place Ekaterinburg в честь праздника подготовил подарки. В воскресенье, 31 июля, всех гостей отеля ждет праздничный завтрак. Наиболее часто выбиравшие отель для своего проживания гости получат ценные призы. У подписчиков соцсетей отеля есть шанс выиграть суперприз «Ночь в люксе с балконом».