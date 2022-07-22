В Свердловской области за сутки выявили 151 случай COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области подтвердили 151 случай коронавируса. Всего с начала пандемии выявлено 450 844 случая COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 124 пациентов. Всего вылечились 438 208 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 775.
В связи с выздоровлением выписали 124 пациентов. Всего вылечились 438 208 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 775.
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