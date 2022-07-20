На Производстве полиметаллов в Кировграде отремонтировали конвертер без остановки производства
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в Кировграде завершился капитальный ремонт конвертера № 2 – одного из главных плавильных агрегатов.
Капремонт выполнили за 30 суток. Работы включали замену футеровки, восходящего напыльника, фундамента опорных металлоконструкций циклона, корпуса с крышкой циклона и участка газохода.
Отмечается, что капитальный ремонт конвертера проводится раз в четыре года. Ему предшествует большая подготовительная работа. Над изготовлением металлоконструкций трудились работники цеха централизованного ремонта оборудования и коллеги из филиала «Производство сплавов цветных металлов» (Верх-Невинский). Монтаж вели специалисты металлургического цеха и подрядных организаций. Приемная комиссия ППМ отметила высокий уровень проведения работ и приняла конвертер в эксплуатацию с оценкой «отлично».
Капремонт выполнили за 30 суток. Работы включали замену футеровки, восходящего напыльника, фундамента опорных металлоконструкций циклона, корпуса с крышкой циклона и участка газохода.
– Главной особенностью ремонта стала замена циклона – агрегата первой ступени очистки отходящих газов, в котором аккумулируется грубая пыль. Прежний циклон прослужил более 15 лет. Новый прослужит не меньше, – рассказал начальник металлургического цеха ППМ Алексей Соболев.
Отмечается, что капитальный ремонт конвертера проводится раз в четыре года. Ему предшествует большая подготовительная работа. Над изготовлением металлоконструкций трудились работники цеха централизованного ремонта оборудования и коллеги из филиала «Производство сплавов цветных металлов» (Верх-Невинский). Монтаж вели специалисты металлургического цеха и подрядных организаций. Приемная комиссия ППМ отметила высокий уровень проведения работ и приняла конвертер в эксплуатацию с оценкой «отлично».
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