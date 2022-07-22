В Реже магазин заплатит 700 тысяч рублей упавшему в шахту лифта продавцу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Реже с магазина крупной торговой сети взыскали компенсацию морального вреда в пользу продавца-кассира, упавшего в шахту лифта при выгрузке товара.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в декабре прошлого года продавец-кассир во время выгрузки товара упал в шахту лифта. В результате он получил травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью.На данным момент мужчина все еще страдает от полученных травм, ему тяжело передвигаться и сидеть.Режевской городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к организации о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу работника 700 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.