Возобновляются авиарейсы из Екатеринбурга в Баку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Рейсы в Баку возобновляются из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Полеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро».С 31 июля рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться два раза в неделю на российских самолетах SSJ-100. По воскресеньям вылет из Екатеринбурга – в 17.20, по средам – в 20.20. Прибытие в Баку в 19.20 и 22.20 соответственно.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, по итогам прошлого года на данном направлении обслужено более 12 тысяч пассажиров. Авиасообщение между столицей Урала и Баку приостановили в марте 2022 года.