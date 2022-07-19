Всего 15 дней остаётся до конца сбора средств на восстановление старинной плотины под Ревдой
Общество
Фото: Игорь Черноголов / planeta.ru
Старинную демидовскую плотину надеется восстановить уральский предприниматель, президент группы компаний «Пенетрон-Россия» Игорь Черноголов. Для этого он, в частности, объявил сбор средств на популярной краундфаундинговой платформе «Планета».
Согласно заявленному проекту, в рамках восстановительных работ необходимо обработать от дальнейшего разрушения деревянную конструкцию плотины (она сделана из лиственницы) и укрепить настил моста. Кроме того, планируется на краях плотины установить ограждения и оформить смотровую площадку, с которой было удобно и безопасно любоваться этим сооружением, которое обладает историко-культурной ценностью. Общая стоимость работ — 2 с половиной миллиона рублей.
Увы, до окончания объявленного Черноголовом сбора денег остаётся чуть больше 2 недель, а уже можно предсказывать, что даже половину необходимой суммы удастся собрать. Пока что набралось менее 1-го процента. Причины — малые сроки, установленные на сбор (объявлен он был около месяца назад, в конце июня) и недостаточная информационная поддержка проекта.
Меж тем, будет очень обидно, если стремление предпринимателя сохранить уникальный объект не найдёт поддержки (в том числе, финансовой). Плотина, о которой идёт речь, была возведена в конце 18-го века неподалёку от Ревды. Там же позже был построен Мариинский железоделательный завод и возникло село Мариинск. Особенность конструкции плотины позволяет разглядеть все детали этого сооружения и принципы его работы.
Согласно заявленному проекту, в рамках восстановительных работ необходимо обработать от дальнейшего разрушения деревянную конструкцию плотины (она сделана из лиственницы) и укрепить настил моста. Кроме того, планируется на краях плотины установить ограждения и оформить смотровую площадку, с которой было удобно и безопасно любоваться этим сооружением, которое обладает историко-культурной ценностью. Общая стоимость работ — 2 с половиной миллиона рублей.
Увы, до окончания объявленного Черноголовом сбора денег остаётся чуть больше 2 недель, а уже можно предсказывать, что даже половину необходимой суммы удастся собрать. Пока что набралось менее 1-го процента. Причины — малые сроки, установленные на сбор (объявлен он был около месяца назад, в конце июня) и недостаточная информационная поддержка проекта.
Меж тем, будет очень обидно, если стремление предпринимателя сохранить уникальный объект не найдёт поддержки (в том числе, финансовой). Плотина, о которой идёт речь, была возведена в конце 18-го века неподалёку от Ревды. Там же позже был построен Мариинский железоделательный завод и возникло село Мариинск. Особенность конструкции плотины позволяет разглядеть все детали этого сооружения и принципы его работы.
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