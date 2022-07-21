За грязную горячую воду в Нижнем Тагиле оштрафована управляющая компания

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле одна из управляющих компаний оказалась под судом. Причиной стала грязная и вонючая вода, текущая из кранов жилого дома на Уральском проспекте.Жители дома терпели неудобство, связанное с малоприятной на вид и запах жидкостью, поставляемой в квартиры по трубам, пока один из них не написал жалобу в Роспотребнадзор на управляющую компанию «Домоуправление». Прибывшая комиссия взяла пробы воды и действительно выявила целый ряд нарушений: значительно превышение марганца, а также несоответствие воды нормам на мутность и запах.После подтверждения справедливости жалоб жильца на «Домоуправление» подали в суд, ну а суд, в свою очередь, принял решение наказать «управляшку» рублём. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований компанию обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч, — сообщает издание tagilcity.ru.