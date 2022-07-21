Коронавирус выявили еще у 150 человек в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили 150 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 450 693 случая COVID-19.
По выздоровлению выписали 170 пациентов. Всего вылечились 438 084 свердловчанина.
За сутки зафиксирован один летальный исход. С начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 10 773 человека.
По выздоровлению выписали 170 пациентов. Всего вылечились 438 084 свердловчанина.
За сутки зафиксирован один летальный исход. С начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 10 773 человека.
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