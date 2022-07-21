Коронавирус выявили еще у 150 человек в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки выявили 150 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 450 693 случая COVID-19.По выздоровлению выписали 170 пациентов. Всего вылечились 438 084 свердловчанина.За сутки зафиксирован один летальный исход. С начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 10 773 человека.