Движение трамваев по проспекту Ленина временно закроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге изменится схема движения трамваев на перекрестке Ленина – Сакко и Ванцетти. Это связано с ремонтом трамвайных путей.
С 6 августа до 05:00 8 августа будет закрыто движение трамваев № 2, 6, 13, 15, 18 и 26 по проспекту Ленина от остановки «Площадь Коммунаров» до остановки «Оперный театр» в обоих направлениях.
Кроме того, на время проведения ремонтных работ будет ограничено движение автомобилей на перекрестке Ленина – Сакко и Ванцетти.
С 6 августа до 05:00 8 августа будет закрыто движение трамваев № 2, 6, 13, 15, 18 и 26 по проспекту Ленина от остановки «Площадь Коммунаров» до остановки «Оперный театр» в обоих направлениях.
Кроме того, на время проведения ремонтных работ будет ограничено движение автомобилей на перекрестке Ленина – Сакко и Ванцетти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Три автобуса изменят свои маршруты в Екатеринбурге из-за перекрытия улицы Начдива Васильева
21 июля 2022
21 июля 2022