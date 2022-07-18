Движение трамваев по проспекту Ленина временно закроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге изменится схема движения трамваев на перекрестке Ленина – Сакко и Ванцетти. Это связано с ремонтом трамвайных путей.С 6 августа до 05:00 8 августа будет закрыто движение трамваев № 2, 6, 13, 15, 18 и 26 по проспекту Ленина от остановки «Площадь Коммунаров» до остановки «Оперный театр» в обоих направлениях.Кроме того, на время проведения ремонтных работ будет ограничено движение автомобилей на перекрестке Ленина – Сакко и Ванцетти.