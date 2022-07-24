Свердловчане обнаружили в тушеной говядине ДНК курицы и свиньи

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора провела исследования трех образцов консервированной тушеной говядины.В результате сотрудники отдела ПЦР-диагностики зафиксировали присутствие в одном образце тушенки ДНК свиньи, а в другом – ДНК курицы.Также прошла проверка на наличие в данных образцах тушеной говядины сои, ее ДНК специалисты не обнаружили.Данные проведенных исследований Свердловский референтный центр Россельхознадзора предоставил госинспекторам Россельхознадзора, отобравшим тушеную говядину для проведения исследований в рамках госконтроля качества и безопасности продукции пищевой промышленности.В отношении компаний, которые произвели тушенку с присутствием в говядине ДНК не заявленных на этикетках компонентов, примут меры оперативного реагирования.