Под Нижним Тагилом в реке обнаружили тело рыбака
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Недалеко от санатория «Ключики» под Нижним Тагилом местные жители обнаружили в реке тепло рыбака. Об утонувшем мужчине они сразу сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
Как сообщили в «Тагильском спасателе» во «ВКонтакте», тело извлекли из воды на берег, после чего об инциденте сообщили в отдел полиции.
Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых рассказал порталу URA.RU, что, по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.
Как сообщили в «Тагильском спасателе» во «ВКонтакте», тело извлекли из воды на берег, после чего об инциденте сообщили в отдел полиции.
Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых рассказал порталу URA.RU, что, по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».