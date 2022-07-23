Под Нижним Тагилом в реке обнаружили тело рыбака

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Недалеко от санатория «Ключики» под Нижним Тагилом местные жители обнаружили в реке тепло рыбака. Об утонувшем мужчине они сразу сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу.Как сообщили в «Тагильском спасателе» во «ВКонтакте», тело извлекли из воды на берег, после чего об инциденте сообщили в отдел полиции.Глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых рассказал порталу URA.RU, что, по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.