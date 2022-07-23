В Екатеринбурге ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 18 июля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 55-летний Иосиф Саляев. С 18 июля его местонахождение остается неизвестным. Об этом сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области.Пропавший ростом 166 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами с проседью и зелёно-карими глазами. На момент пропажи мужчина был одет в серую футболку, чёрные спортивные штаны и серые кроссовки.Уточняется, что Иосиф Саляев нуждается в медицинской помощи.Всех, кто может знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.