В Екатеринбурге ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 18 июля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге пропал 55-летний Иосиф Саляев. С 18 июля его местонахождение остается неизвестным. Об этом сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Пропавший ростом 166 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами с проседью и зелёно-карими глазами. На момент пропажи мужчина был одет в серую футболку, чёрные спортивные штаны и серые кроссовки.
Уточняется, что Иосиф Саляев нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Пропавший ростом 166 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами с проседью и зелёно-карими глазами. На момент пропажи мужчина был одет в серую футболку, чёрные спортивные штаны и серые кроссовки.
Уточняется, что Иосиф Саляев нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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