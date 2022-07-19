Каждый четвертый екатеринбуржец предпочитает проводить выходные на природе

12.51 Воскресенье, 24 июля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным аналитиков сервиса по поиску работы «SuperJob», каждый четвертый екатеринбуржец, представляющий экономически активное население города, предпочитает проводить свои выходные на природе.

Ещё для 20% жителей уральской столицы идеальным занятием для выходного дня является спорт или активный отдых. По 16% опрошенных считают, что лучше выходные уделить семье или отправиться на прогулку по городу. У 13% и 10% горожан идеальных выходной ассоциируется с простым отдыхом и хорошим сном соответственно.

Предпочтение чтению и общению с друзьями отдали по 9% респондентов, занятие домашними делами и посещение культурных мероприятий – по 8%. Отправиться в путешествие, заняться любимым делом, посмотреть фильм или сериал и отправиться на рыбалку или охоту – считают отличным занятием в выходной день по 6% екатеринбуржцев, туризм и поход – 4%.

По 3% горожан в свободный день пошли бы в кино, приготовили еду или поехали на дачу, и по 2% опрошенных посетили бы ресторан или прошлись по магазинам одежды.

«Среди других идеальных занятий в выходные дни горожане называли застолье, баню, учебу, компьютерные игры, посещение парка аттракционов и прочее», – рассказали в «SuperJob».


Аналитики сервиса также отметили, что женщины чаще предпочитают посвящать выходные отдыху на природе, прогулке по городу и чтению, а мужчины – спорт и общение с семьей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:39 В Екатеринбурге на Сибирском тракте произошла авария с двумя погибшими
21:27 Футбольный клуб «Урал» разгромно проиграл в уральском дерби
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17:06 В посёлке Красный местные жители обнаружили выброшенный артиллерийский снаряд
16:10 В Каменском городском округе ищут 89-летнего пенсионера
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14:36 Из-за сапропеля в Свердловской области пересыхает озеро Щелкун
13:34 В Свердловской области спрос на продавцов вырос в 14 раз
12:32 Между Екатеринбургом и Хургадой возобновили авиасообщение
11:39 Екатеринбургская полиция обнаружила 24 точки несанкционированной торговли
10:12 В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 21 июля
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20:54 В Екатеринбурге полицейские сорвали концерт опальной группы
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