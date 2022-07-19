Каждый четвертый екатеринбуржец предпочитает проводить выходные на природе

«Среди других идеальных занятий в выходные дни горожане называли застолье, баню, учебу, компьютерные игры, посещение парка аттракционов и прочее», – рассказали в «SuperJob».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным аналитиков сервиса по поиску работы «SuperJob», каждый четвертый екатеринбуржец, представляющий экономически активное население города, предпочитает проводить свои выходные на природе.Ещё для 20% жителей уральской столицы идеальным занятием для выходного дня является спорт или активный отдых. По 16% опрошенных считают, что лучше выходные уделить семье или отправиться на прогулку по городу. У 13% и 10% горожан идеальных выходной ассоциируется с простым отдыхом и хорошим сном соответственно.Предпочтение чтению и общению с друзьями отдали по 9% респондентов, занятие домашними делами и посещение культурных мероприятий – по 8%. Отправиться в путешествие, заняться любимым делом, посмотреть фильм или сериал и отправиться на рыбалку или охоту – считают отличным занятием в выходной день по 6% екатеринбуржцев, туризм и поход – 4%.По 3% горожан в свободный день пошли бы в кино, приготовили еду или поехали на дачу, и по 2% опрошенных посетили бы ресторан или прошлись по магазинам одежды.Аналитики сервиса также отметили, что женщины чаще предпочитают посвящать выходные отдыху на природе, прогулке по городу и чтению, а мужчины – спорт и общение с семьей.