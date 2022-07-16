Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Берёзовского пожаловались на шумную пивную лавку на Мира, 2а, из-за которой жильцы соседних домов не могут спать ночами. По их словам, возле магазина постоянно громко играет музыка и возникают драки.Как рассказали местные жители порталу E1.RU, они с 2019 года обращались в разные властные структуры из-за того, что в пивной лавке торговали спиртными напитками после 23.00. После первого обращения владельцу заведения выписали штраф, стало спокойнее, но потом хозяин магазина сменился и ночные «собрания» посетителей заведения возобновились.В УМВД по Березовскому сообщили, что заявление горожан уже находится на рассмотрении. Проводится проверка.