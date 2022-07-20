Учреждения ФСИН заработали 3,5 миллиона на выставке-ярмарке в Екатеринбурге
Общество
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Учреждения ФСИН заработали рекордные 3,5 миллиона рублей на XI традиционной выставке-ярмарке продукции УИС (уголовно-исполнительной системы), проходившей 22 и 23 июля в екатеринбургском Дворце молодежи.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, на выставку представили свою продукцию 22 свердловских учреждения ГУФСИН, а также представители территориальных органов ФСИН России, входящих в состав УрФО, – Курганской, Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.
«Впервые в выставке приняли участие учреждения УИС из Пермского края и Кировской области», – подчеркнул Левченко.
На ярмарке были представлены товары по направлениям: металлообработка, деревообработка, мебельное и швейное производство, товары народного потребления и сувенирная продукция.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, на выставку представили свою продукцию 22 свердловских учреждения ГУФСИН, а также представители территориальных органов ФСИН России, входящих в состав УрФО, – Курганской, Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
«Впервые в выставке приняли участие учреждения УИС из Пермского края и Кировской области», – подчеркнул Левченко.
На ярмарке были представлены товары по направлениям: металлообработка, деревообработка, мебельное и швейное производство, товары народного потребления и сувенирная продукция.
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».