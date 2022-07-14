Из-за сапропеля в Свердловской области пересыхает озеро Щелкун

«Это озеро естественное. Оно славится своим золотым карасём, на нём живут утки и журавли. Если озеро пересохнет, будет очень большой урон экологии», – пояснил изданию «КП – Екатеринбург» участник волонтёрского движения «Спаси озеро Щелкун» Антон Фёдоров.

«Это очень похоже на то, что сейчас делают на Черноисточинском водохранилище. Там работает специализированная техника, которая этим занимается. Это огромные инвестиции, которые невозможно получить без внимания властей и меценатов», – рассказал Фёдоров.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Сысертском районе второй год пересыхает озеро Щелкун из-за отложений отмерших растений, скапливающихся на дне водоёма. Жители одноимённого посёлка переживает, что это нанесёт большой урон экологии.По его словам, у жителей села уже пересохли колодцы.Он рассказал, что озеро начало пересыхать ещё в прошлом году. Кто-то установил барьер на канале, через который в Щелкун поступала вода из соседнего водоёма. Тогда инициативные жители посёлка своими расчистили канал, но уровень воды в озере не поднялся.Как объяснил Антон Фёдоров, основным источником воды в озере являются подземные каналы и ключи, но из-за снижения уровня воды они оказались забиты илом и сапропелем. Теперь, по мнению волонтёров, водоёму требуется капитальная чистка всего дна от отложений, чтобы подземные каналы вновь могли открыться.Теперь жители посёлка Щелкун надеются привлечь внимание властей, чтобы получить финансовую помощь для спасения озера.