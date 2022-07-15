Между Екатеринбургом и Хургадой возобновили авиасообщение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из Екатеринбурга теперь можно улететь в Египет прямым чартерным рейсом. Сегодня, 23 июля, между уральской столицей и Хургадой возобновили авиасообщения. Перелёт выполнила авиакомпания iFly. Борт вылетел в 03.55.
«Чартерные рейсы на популярный египетский курорт будут выполняться раз в 10-11 дней на самолетах Airbus A330 вместимостью 378 пассажиров», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Кольцово.
Напомним, что авиасообщение с Египтом было приостановлено в марте 2022 года.
«Чартерные рейсы на популярный египетский курорт будут выполняться раз в 10-11 дней на самолетах Airbus A330 вместимостью 378 пассажиров», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Кольцово.
Напомним, что авиасообщение с Египтом было приостановлено в марте 2022 года.
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