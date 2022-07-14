Екатеринбургская полиция обнаружила 24 точки несанкционированной торговли

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ходе очередного профилактического рейда «Улица – Бар» сотрудники екатеринбургской полиции обнаружили 24 точки несанкционированной торговли, часть которых пришлась на Плотинку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.«Особое внимание было уделено охране общественного порядка, профилактике преступлений и правонарушений, а также ситуации сложившейся вокруг несанкционированной торговли на так называемой "плотинке"», – подчеркнули в пресс-группе.Среди несанкционированных пунктов оказались точки по продаже мороженого, игрушек, кальянов и аттракционы «лопни шарик». Отмечается, что всего по данному факту было составлено 11 административных протоколов.