В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 21 июля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске пропала 42-летняя Марта Богданова. С 21 июля её местонахождение остаётся неизвестным, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Женщина ростом 180 сантиметров, нормального телосложения, с короткими чёрными волосами и карими глазами. Одежда, в которой могла быть Богданова, неизвестна.Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.Всех, кто может знать что-либо о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.