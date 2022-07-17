В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 21 июля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Первоуральске пропала 42-летняя Марта Богданова. С 21 июля её местонахождение остаётся неизвестным, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Женщина ростом 180 сантиметров, нормального телосложения, с короткими чёрными волосами и карими глазами. Одежда, в которой могла быть Богданова, неизвестна.
Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может знать что-либо о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Женщина ростом 180 сантиметров, нормального телосложения, с короткими чёрными волосами и карими глазами. Одежда, в которой могла быть Богданова, неизвестна.
Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может знать что-либо о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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