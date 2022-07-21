Жителей Свердловской области предупредили об атмосферном загрязнении

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.«С 20 часов 22 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия. Объявляются НМУ первой степени опасности», – говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».Ожидается, что такая погода продержится до вечера 25 июля.