Жителей Свердловской области предупредили об атмосферном загрязнении
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
«С 20 часов 22 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия. Объявляются НМУ первой степени опасности», – говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Ожидается, что такая погода продержится до вечера 25 июля.
«С 20 часов 22 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия. Объявляются НМУ первой степени опасности», – говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Ожидается, что такая погода продержится до вечера 25 июля.
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