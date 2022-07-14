Бассейн в небесах Екатеринбурга может попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральский предприниматель, владелец бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский на этой неделе поделился с горожанами мечтой. Он хочет вписать свою новую гордость — бассейн на крыше небоскреба — в Книгу рекордов Гиннеса и отправил уже заявку на это в редакцию популярного издания.«Скоро решение будет озвучено, так как официально во всей Европе нет бассейнов на такой высоте», — приводит слова бизнесмена агентство ярких новостей «Моменты». Действительно, в мире есть бассейны на 33-м этаже (Куала-Лумпур) и даже на 77-м (Дубаи), но в Европе мало кто возносится так высоко, чтобы поплавать среди облаков. «Высоцкий» же возвышается на 50 этажей над Екатеринбургом.Попасть в Книгу рекордов Гиннеса не так-то просто. Сотрудники редакции тщательно проверяют присланные заявки на предмет фейков и истинности изложенных в них рекордов. Так что Гавриловскому предстоит встретить гостей из «Книги» и дать им удостовериться, что бассейн действительно существует и действительно воды его плещутся так высоко в небе.Если с затеей Гавриловского всё получится, Екатеринбург будет в 3 раз вписан в Книгу рекордов Гиннеса. Сейчас там есть 2 упоминания об уральской столице: в связи с баскетбольной командой «Уралочка» (наибольшее количество побед в волейбольной Лиге чемпионов женской командой) и из-за расстрела царской семьи (набольшее количество убийств в королевской династии в ходе народной революции). Среди екатеринбуржцев ходит легенда, что в Книгу было внесено также рекордное количество показов одного фильма, устроенное кинотеатром «Салют» в конец 90-х (тогда «Титаник» Джэймса Кэмерона помог кинотеатру выжить). Но на официальном сайте Гиннеса упоминаний об этом нет. Либо рекорд был кем-то побит, либо он был учтён одной из «малых» Книг рекордов.