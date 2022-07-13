В Свердловской области на выходных ожидается жара
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +30°С. Однако жару разбавят кратковременные дожди.
В субботу, 23 июля, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах туман. Ночью 11…16°С, на севере до 7°С. Днем 22…27°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 25…27°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 24 июля, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 11…16°С, днем 25…30°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 28…30°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 23 июля, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах туман. Ночью 11…16°С, на севере до 7°С. Днем 22…27°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 25…27°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 24 июля, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 11…16°С, днем 25…30°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14…16°С, днем 28…30°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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