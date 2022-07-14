Свердловских дальнобойщиков призывают пройти бесплатное обследование на половые инфекции

«Внимание водителей-дальнобойщиков Свердловской области! Если в период марта-июня текущего года Вы выезжали по таким направлениям: Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень и подвозили случайных пассажиров, приглашаем Вас с 4 июля по 2 сентября пройти обследование на социально-значимые инфекции», – написано на сайте.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Водителей-дальнобойщиков призывают пройти бесплатное обследование на заболевания, передающиеся половым путем. Информация об этом появилась на сайте Свердловского областного кожно-венерологического диспансера.Пройти обследование можно в самом диспансере либо в его филиалах. Для бесплатного прохождения обследования необходимо взять паспорт, полис ОМС и сказать кодовое слово «Дальнобой».Как сообщает Е1 со ссылкой на источник в медицинских кругах, обследование может быть связано с выявлением заболевания у женщины, которая ездила на попутках и, возможно, расплачивалась за дорогу сексуальной связью.