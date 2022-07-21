В Свердловской области бывший чиновник скончался в колонии

12.55 Пятница, 22 июля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В уральской колонии скончался 58-летний Александр Червяков, бывший начальник инспекции гостехнадзора министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Экс-чиновник с диабетом и сердечной недостаточностью полгода безуспешно добивался освобождения из колонии по состоянию здоровья, сообщает Е1.RU.

Александра Червякова в декабре 2019 года признали виновным в том, что он продавал права на управление трактором без экзаменов. По версии следствия, за четыре года он помог получить права 32 водителям на общую сумму 905 тысяч рублей. За это ему дали 10 лет колонии и назначили штраф в размере полмиллиона рублей.

По данным издания, на момент вынесения приговора экс-чиновник уже страдал сахарным диабетом, сердечной недостаточностью и стенокардией. Ранее он перенес несколько инфарктов миокарда и операций на сердце.

После отправки в колонию состояние осужденного ухудшилось. Он подавал ходатайство на медицинское освидетельствование. Как сообщает адвокат Владимир Кривоногов, ФСИН отказала ему в освидетельствовании. После того как Кривоногов подключился к данной ситуации, комиссия экспертов из ООО «Уральская частная судебно-медицинская экспертиза» сделала собственное заключение по имеющимся документам.

Исследование указало, что степень диабета подпадает под перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Адвокаты подали ходатайство на освобождение осужденного. А в суде заявили ходатайство о проведении официального освидетельствования, суд удовлетворил его, но на комиссию Червякова отправили в Ивдель.

– Там у них ничего, кроме градусника и зеленки, нет. Он сам мне сообщал, что врачи в целом не проверяли. Врачи прямо ему сказали: «Проверить тебя мы не можем. Ни аппаратуры, ни специалистов нет». Естественно, написали заключение, что он может содержаться. Мы это решение обжаловали. Суд нам отказал, потому что заключение нашей комиссии выполнено негосударственным органом. Это решение мы обжаловали в апелляции, но на этой стадии осужденный уже скончался, – рассказал Е1.RU Владимир Кривоногов.


У погибшего Александра Червякова остались жена, сын и дочь.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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