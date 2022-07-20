Улицы Фонвизина, Коминтерна и Коуровскую перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из-за строительства сетей водоснабжения и установки теплосети перекроют три улицы: Фонвизина и Коминтерна в Кировском районе и улицу Коуровскую в Железнодорожном районе.С 9 августа по 8 сентября ЕМУП «Водоканал» закроет движение транспорта по улице Фонвизина из-за строительства сетей водоснабжения к дому № 8 на Фонвизина. А с 9 сентября по 9 октября будет перекрыта улица Коминтерна из-за укладки сетей водоснабжения к дому № 14 на Коминтерна.Также с 8 по 12 августа строители ограничат движение транспорта по улице Коуровской. Это связано с установкой теплосети.