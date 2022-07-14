На строительство школ в Екатеринбурге и Березовском из федерального бюджета выделили 2,2 млрд рублей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область получила дополнительные средства из федерального бюджета на строительство двух школ. Одно учебное заведение построят в Екатеринбурге, а второе – в Березовском.
Как сообщили в департаменте информационно политики Свердловской области, размер субсидии составил 2,2 миллиарда рублей.
До конца 2023 года в Екатеринбурге на улице Советской планируют построить школу на 1500 мест, а в Березовском на улице Победы, 4 появится школа на 825 мест.
Как сообщили в департаменте информационно политики Свердловской области, размер субсидии составил 2,2 миллиарда рублей.
До конца 2023 года в Екатеринбурге на улице Советской планируют построить школу на 1500 мест, а в Березовском на улице Победы, 4 появится школа на 825 мест.
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