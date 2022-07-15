На территории тагильской колонии для заключённых заработала мечеть

21.25 Четверг, 21 июля 2022
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
В исправительной колонии №12 открылась мечеть. На торжественном мероприятии присутствовали высокопоставленные чиновники и даже Генеральный консул Таджикистана.

Перед собравшимися выступили начальник ИК-12 полковник внутренней службы Алексей Павлов, председатель Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Свердловской области» Абдуль-Куддусс Хазрат и Епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. В разрезании ленточки на пути к мечети поучаствовали и вышеупомянутые, и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. О важности события сказал свою речь Генеральный консул Республики Таджикистан в городе Екатеринбурге Сайидзода Зафар Шерали. Воспользовавшись случаем, «главный по свердловским мусульманам» Абдуль-Куддусс Хазрат вручил коллеге по религиозной сфере, но не единоверцу отцу Феодосию медаль «1100 лет принятия Ислама жителями Волжской Булгарии». Такие же медали достались помощнику начальника ГУФСИН России по Свердловской области иерею Алексею Елисееву и помощнику начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека Марату Кабирову.

Федеральное казённое учреждение ИК-12 расположена под Нижним Тагилом, возле станции Сан-Донато. Она рассчитана на одновременное пребывание более 2 тысяч осужденных.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:54 Еще 250 млн рублей выделили на ремонт муниципальных дорог в Свердловской области
16:29 Второй гипермаркет «Сима-ленд» откроется в Екатеринбурге в августе
16:17 Жители екатеринбургской Калиновки продолжают в судах бороться против строительства ТЛЦ «Уральский»
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14:23 Утверждены названия новых остановок общественного транспорта в Екатеринбурге
13:52 Автоинспекторы в Екатеринбурге проведут рейд по пресечению нарушений ПДД на пешеходных переходах
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