Екатеринбургский Музей андеграунда презентовал иллюстрированный каталог экспонатов

20.37 Четверг, 21 июля 2022
Общество
Фото: Музей Андеграунда / vk.com/undergroundmuseum
В среду вечером в Музее андеграунда (Екатеринбург, улица Добролюбова, 4) состоялась презентация каталога, в котором рассказывается о работах, хранящихся в его коллекциях. Вернее, о небольшой части работ.

В иллюстрированное издание вошло 345 объектов неофициального искусства, которые представлены в экспозиции музея. Это авангардные картины художников советского периода, фарфоровые тарелки с нетипичной росписью, объёмные работы скульпторов и другие произведения изобразительного искусства. Стоит богато оформленный каталог недешёво — на презентации его продавали по особой цене, за 2 тысячи рублей.

Напомним, Музей Андеграунда был создан коллекционером Павлом Негановым. С открытием для первых посетителей здания на Добролюбова коллекционер тянул несколько лет, сохраняя интригу. Наконец, в конце апреля новый музей Екатеринбурга открылся и теперь активно встраивается в культурную жизнь города. В мае он стал одной из действующих площадок на Ночи музеев, а на вчерашней презентации каталога было заявлено, что скоро в городе появится ещё два помещения, где будут выставляться андеграундные шедевры из сокровищницы Неганова.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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