Уличный тверк в Екатеринбурге под запретом, танцовщица — за решёткой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге арестовали девушку, станцевавшую тверк на улице. Преподаватель танцев Яна Кэт снимала видеоролики в узнаваемых местах города, чтобы продемонстрировать свои умения двигаться под современные ритмы. Видео она выкладывала в социальные сети, в том числе — с профессиональной целью, дабы привлечь внимание новых учеников. Но внимание привлеклось и у правоохранительных органов.Вчера, 20-го июля, Яну Кэт задержали и доставили в отделение полиции. Ночевать ей пришлось в «обезьяннике». А уже сегодня состоялся суд, на котором её танцы сочли мелким хулиганством. Судьёй Верх-Исетского районного суда было вынесено решение наказать танцовщицу административным арестом сроком на 3 суток. Наказание она будет отбывать в здании УМВД города Екатеринбурга на улице Фрунзе.В роликах, которые публиковали Яна Кэт, девушка танцевала на фоне улица Вайнера и на фоне здания Ельцин Центра. Ранее в разных городах России девушек тоже привлекали к ответственности за откровенные танцы, но — на фоне религиозных объектов или возле памятников воинам Великой отечественной войны. И основанием тогда становилось оскорбление религиозных чувств или символов воинской славы. Непонятно только, считать ли теперь Ельцин Центр религиозным сооружением или символом воинской славы.