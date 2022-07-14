Еще 250 млн рублей выделили на ремонт муниципальных дорог в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На ремонт муниципальных дорог в Свердловской области выделили еще 250 миллионов рублей. Соответствующее постановление принято на заседании регионального кабинета министров.По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, дополнительные средства направят Нижнему Тагилу, Волчанску, Серову, Ивделю и Алапаевску.Нижний Тагил получит 100 миллионов рублей на ремонт Исинского тракта, а Волчанск – 56 миллионов рублей на ремонт улиц Талицкая, Карпинского, Краснотурьинска и грунтовой дороги к садовым товариществам «Радуга» и «Транспортник».Серов получит 42 миллиона рублей на завершение дорожных ремонтов, стартовавших еще в прошлом году. Ивделю направят 40 миллионов рублей для ремонта улиц Набережная, участков улиц Ленина, Фрунзе, Механошина, Железнодорожной, К. Маркса и Сосновой. Также отремонтируют участки улиц Советская и Молодежная в поселке Оус и улицу Центральная в поселке Полуночное. Алапаевск получит 12,4 миллиона рублей на ремонт подъездных путей к железнодорожному вокзалу.