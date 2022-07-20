Жители екатеринбургской Калиновки продолжают в судах бороться против строительства ТЛЦ «Уральский»

16.17 Четверг, 21 июля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Накануне в Свердловском областном суде прошло сразу два процесса.

В одном из них, где оспаривается «подгонка» Генплана Екатеринбурга под ТЛЦ (долгие годы на этом месте жителям обещали жилой район с соответствующей инфраструктурой), судья постановил сторонам подготовить дело к разбирательству – городской администрации сделать карту Генплана с нанесенными на неё участками ТЛЦ, жителей и лесными участками, а областному минстрою – подготовить информацию по приказам на выделение участков многодетным семьям.

Истцы также подали ходатайство о том, чтобы в лесничество был сделан запрос о имевшихся на месте нынешней стройки лесных участках (напомним, о планах по строительству ТЛЦ местные жители узнали весной прошлого года после внезапной вырубки леса). Суд разрешит это ходатайство на основном заседании в августе.

По второму делу, об оспаривании изменений правил землепользования и застройки – ПЗЗ (тому самому, по которому апелляционный суд в Санкт-Петербурге в марте отменил решение Свердловского областного суда), было решено приостановить производство до вынесения решения по первому делу (поскольку Генплан имеет приоритетное значение относительно ПЗЗ).

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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