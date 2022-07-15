В Свердловской области в два раза выросло число черных кредиторов

– Нелегальные кредиторы работают как офлайн, так и онлайн. В первом случае они могут развешивать объявления на столбах, искать клиентов в торговых центрах. Во втором – использовать соцсети и мессенджеры. С 2021 года Банк России получил возможность блокировки ресурсов мошенников, и мы активно блокируем их в интернете, – добавила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности уральского управления Банка России Елена Дружинина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за шесть месяцев этого года обнаружено 14 компаний, который незаконное выдавали гражданам займы. Как отмечают в пресс-службе уральского управления ЦБ РФ, это вдвое больше, чем год назад.Мошенники чаще всего выдавали себя за микрофинансовые организации и ломбарды. Граждане, которые обращаются в псевдоломбарды, законом не защищены и лишаются гарантии на выкуп сданного в залог имущества, страховки и защиты от незаконных способов взыскания задолженности. Клиенты лжемикрофинансовых организаций также могут угодить в ловушку.Всего в России с начала года выявлено 663 нелегальных кредитора. За аналогичный период прошлого года было выявлено почти в два раза меньше – 344.