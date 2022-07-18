Утверждены названия новых остановок общественного транспорта в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге утверждены названия новых остановок общественного транспорта. Соответствующее постановление подписал глава города.
Так, двум остановкам, расположенным на участке улицы Чкалова от проспекта Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина, присвоено название «Дворец дзюдо». Остановке «2-й участок», расположенной около перекрестка Суходольской – Феофанова, дали другое название – «Улица Феофанова».
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга проведет все работы по смене табличек, корректировке карт и маршрутов автобусов.
Так, двум остановкам, расположенным на участке улицы Чкалова от проспекта Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина, присвоено название «Дворец дзюдо». Остановке «2-й участок», расположенной около перекрестка Суходольской – Феофанова, дали другое название – «Улица Феофанова».
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга проведет все работы по смене табличек, корректировке карт и маршрутов автобусов.
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