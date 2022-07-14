Три автобуса изменят свои маршруты в Екатеринбурге из-за перекрытия улицы Начдива Васильева

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге несколько автобусов изменят свои маршруты из-за ограничения движения транспорта по улице Начдива Васильева – от Викулова до Репина.Так, с 24 июля по 25 августа автобус №92 будет курсировать по улице Викулова в оба направления, а автобусы №24 и 016 направят по Викулова в направлении Волгоградской.Кроме того, автобусы №24, 92, 016 будут запускать и высаживать пассажиров на Викулова вместо остановки «Начдива Васильева» при движении в направлении Волгоградской. Автобус №92 также будет запускать и высаживать пассажиров на улице Викулова вместо остановки «Новомосковская».