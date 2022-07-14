У екатеринбуржцев появился хороший шанс поближе познакомиться с Нижним Тагилом
Общество
Фото: Елена Цыпкина
Две экскурсии подряд организовывает выпускницы «Школы авторских маршрутов» Елена Цыпкина и Тамара Городовых. Они проведут их по Нижнему Тагилу и принять участие в познавательных прогулках приглашают жителей Екатеринбурга.
Первая экскурсия по Нижнему Тагилу состоится в субботу, 23-го июля. Она называется «Нижний Тагил — Смычка. Остров из СССР» и посвящена посёлку Смычка и одноимённой железнодорожной станции. Среди достопримечательностей этого места — храм в бывшем здании роддома, водонапорные башни и легендарная вывеска «Звукозапись». Участники экскурсии узнают, откуда в посёлке Смычка появились туркменские ковры кем был китаец дядя Ваня.
А на следующий день, в воскресенье, Тамара Городовых в рамках экскурсии «Город в двух измерениях» проведёт участников на Лисью и Высокую горы, с которых можно будет полюбоваться видами Нижнего Тагила и его окрестностей. Кроме того, экскурсанты побывают на территории бывшего старообрядческого посёлка и на Верхнегорском руднике.
Субботняя экскурсия продлится около 2 с половиной часов, а воскресная займёт весь день — с 8:30 до 19:00. Требуется предварительная регистрация. До Нижнего Тагила из Екатеринбурга придётся добираться самостоятельно.
Первая экскурсия по Нижнему Тагилу состоится в субботу, 23-го июля. Она называется «Нижний Тагил — Смычка. Остров из СССР» и посвящена посёлку Смычка и одноимённой железнодорожной станции. Среди достопримечательностей этого места — храм в бывшем здании роддома, водонапорные башни и легендарная вывеска «Звукозапись». Участники экскурсии узнают, откуда в посёлке Смычка появились туркменские ковры кем был китаец дядя Ваня.
А на следующий день, в воскресенье, Тамара Городовых в рамках экскурсии «Город в двух измерениях» проведёт участников на Лисью и Высокую горы, с которых можно будет полюбоваться видами Нижнего Тагила и его окрестностей. Кроме того, экскурсанты побывают на территории бывшего старообрядческого посёлка и на Верхнегорском руднике.
Субботняя экскурсия продлится около 2 с половиной часов, а воскресная займёт весь день — с 8:30 до 19:00. Требуется предварительная регистрация. До Нижнего Тагила из Екатеринбурга придётся добираться самостоятельно.
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