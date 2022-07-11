Проезд по развязке Сибирского тракта в Екатеринбурге закроют на несколько дней

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по развязке Сибирского тракта. Речь идет о пересечении Базового переулка с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.Движение по развязке закрывают из-за монтажа мостовых балок над проезжей частью. С 30 июля по 4 августа запланированы следующие ограничения:- с 07:00 до 20:00 30 июля будет закрыт правый поворот с Сибирского тракта на путепровод на улице Комсомольской;- с 23:00 31 июля по 05:30 1 августа и с 23:00 1 августа по 05:30 2 августа строители перекроют Сибирский тракт в сторону центра Екатеринбурга перед улицей Комсомольской;- с 23:00 2 августа по 05:30 3 августа и с 23:00 3 августа по 05:30 4 августа запланировано закрытие Сибирского тракта из центра города после улицы Комсомольской.